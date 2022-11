L'Attacco dei Giganti 4: Parte terza nella nuova esaltante locandina!

L'evento speciale de L'Attacco dei Giganti alla convention Anime di New York sforna le primissime nuove sul premiatissimo franchise di Isayama. Per la gioia di tutti gli appassioni, Studio MAPPA torna a mostrare i muscoli con la nuova key art de L'Attacco dei Giganti Stagione 4 Parte 3

La locandina, in calce alla notizia, è un turbinio di pathos: focus della visual è il volto di Eren trasformato nel minaccioso Gigante dell'avanzata per la distruzione del mondo. Le sue pupille sono spiritate, i capelli unti, lisci e lunghi. Il colore della pelle è cadaverico e l'espressione è di puro odio. L'odio verso il cinismo e il menefreghismo della società. L'odio per tutti i compagni di avventura mangiati vivi dalle bestie. L'odio per un mondo senza libertà.

Quest'ultima, capiamo bene già dalla locandina de L'Attacco dei Giganti Stagione 4 Parte 3, Eren è determinatissimo a conquistarla, ormai con le cattive. Come si comporteranno i suoi compagni di una vita? Nell'immagine vediamo Mikasa, Jean, Connie, Reiner, Levi e Armin. I combattenti sfrecciano in aria, attraversando le fiamme, o per difesa o per attacco.

Lo Shuubi no Kyojin prosegue l'avanzata. I tempi sono completamente cambiati e crea, dunque, un grande effetto vedere la nuova illustrazione de L'Attacco dei Giganti da New York, in cui i tre amici di infazia si godono una vita normale, quella che non hanno potuto vivere.