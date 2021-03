L'Attacco dei Giganti 4 torna nel 2022: MAPPA saluta i fan con uno sketch di Pieck e Gabi

L'episodio 16 de L'Attacco dei Giganti 4 ha debuttato poche ore fa in Italia e, come tutte le settimane, MAPPA ha ringraziato i fan per il supporto con due bellissime illustrazioni. La prima è un ritratto a colori di Pieck e Gabi realizzato dall'animatrice Kaori Kishi, mentre la seconda è una bozza ritraente il Gigante d'Attacco di Eren Jaeger.

In calce potete dare un'occhiata ad entrambi gli sketch. Kaori Kishi ha lavorato come direttrice delle animazioni in quattro episodi della stagione corrente, onore affidatogli da MAPPA dopo l'ottimo lavoro svolto con The God of High School. Il suo sketch mostra due delle protagoniste del mid-season finale, ovvero le guerriere di Marley Pieck e Gabi, mentre si tengono per mano poco prima dell'imboscata finale. La seconda illustrazione è un key frame ritraente il Gigante d'Attacco, realizzato dal Sub-Character Design della serie Takayuki Sano, già direttore delle animazioni in Dororo e Jujutsu Kaisen.

L'Attacco dei Giganti 4x16 ha adattato la prima parte del Volume 29 del manga, e in particolare i capitoli 115 e 116. L'anime, tuttavia, ha deciso di adattare la prima metà del capitolo 115 nella seconda parte di stagione, quindi nel caso in cui abbiate intenzione di recuperare il manga dovrete rileggerli entrambi daccapo. Vi ricordiamo che in Italia l'opera è distribuita da Planet Manga, che al momento ha pubblicato 32 dei 33 Volumi disponibili.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il finale di stagione? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime tornerà in inverno con i nuovi episodi, e più precisamente nel periodo compreso tra dicembre 2021 e marzo 2022.