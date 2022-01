L'Attacco dei Giganti 4 torna con la sanguinosa e feroce rivincita tra Eren e Reiner

L'Attacco dei Giganti è finalmente tornato per la quarta e ultima stagione, e ha dato il via ai nuovi episodi con la più grande e sanguinosa rivincita tra Eren Yeager e Reiner Braun. Trovate qui la nostra video-recensione de L'Attacco dei Giganti 4x17.

Eren e Reiner sono stati i componenti chiave della serie da quando è stato rivelato che il secondo era in realtà il traditore di un paese completamente diverso, e la prima metà della quarta stagione ha mostrato la sua vita al di là delle mura, ponendo le basi per lo scontro finale tra lui ed Eren avvenuto a fine della prima parte di stagione a Marley.

Infatti, questa rivincita è stata il principale cliffhanger che il finale di metà stagione ci ha lasciato e i fan non vedevano l'ora di riprendere questo importante scontro nell'anime. I momenti finali della prima metà della quarta e ultima stagione sono stati lasciati con l'annuncio che Eren e Reiner avrebbero presto avuto la loro grande rivincita. Con il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 approdato su Crunchyroll con non pochi problemi, la serie ha ufficialmente dato il via alla feroce rivincita tra Eren e Reiner che i fan aspettano da un anno.

I fan non erano pronti a riprendere L'Attacco dei Giganti 4, soprattutto per quanto sanguinosa e brutale si è rivelata essere la lotta tra i Eren e Reiner. Ed è solo l'inizio. Da qui in avanti, le cose non faranno altro che diventare sempre più cruente.

L'episodio 76 della serie riprende proprio dove il finale di metà stagione ci aveva lasciato, mentre Eren prepara la sua nuova fazione non solo ad affrontare Eldia, ma anche le forze d'invasione di Marley. L'episodio rivela il grande piano di Marley per l'assalto, mentre iniziano a spazzare via tutte le forze armate di Eren, a guidare la carica ci sono il Gigante Corazzato di Reiner e il Gigante Mascella di Porco.

I due iniziano la loro sanguinosa offensiva contro Eren. Nonostante i loro sforzi non sono ancora in grado di sfondare veramente la pelle del Gigante di Eren. Sia Reiner che Eren subiscono molti danni durante lo scontro, e anche se l'episodio arriva alla fine con Eren che sembra messo all'angolo, è molto chiaro che questa lotta tra i due è tutt'altro che finita.

Hanno un grosso conto in sospeso l'uno con l'altro per tutte le azioni violente che entrambi hanno commesso nei confronti dell'altro, ma c'è anche molto di più nella loro rivincita di quello che viene lasciato intendere per ora. Cosa ne pensate della rivincita tra Eren e Reiner con il ritorno della stagione finale di Attack on Titan? Vi è piaciuto il primo episodio? Cosa sperate di vedere prima della fine dell'anime? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi de L'Attacco dei Giganti su Crunchyroll. Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti.