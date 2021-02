L'Attacco dei Giganti 4: un tradimento ha sconvolto le vite di Gabi e Falco

Il sanguinoso e violento scontro tra i diavoli di Paradis e i difensori della nazione di Marley ha causato un susseguirsi di eventi e rivelazioni dalle quali è ormai possibile tornare indietro, come mostrato nell'ultimo episodio della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, nel quale Gabi e Falco hanno agito con grande coraggio.

Nonostante infatti l'assalto tenuto ai leader di Marley da Eren Jaeger, e il tempestivo intervento dei suoi compagni del Corpo di Ricerca, abbiano in qualche modo consentito alle forze di Paradis di guadagnare una posizione di vantaggio, privando almeno la nazione del devastante Gigante Martello, la loro fuga a bordo di un'aeronave è stata interrotta dall'attacco a sorpresa dei due giovani Falco e Gabi.

Entrambi i soldati si sono addestrati per tutta la vita con l'obiettivo di ereditare il potere del Gigante Corazzato, in mano a Reiner Braun, lo stesso che ha spinto molte volte Falco a proteggere Gabi dal drammatico destino che spetta a chiunque possieda il potere di uno dei Nove. Avendo visto molti dei suoi compagni morire per mano di Eren, Falco decide quindi di raggiungere l'aeronave per sorprendere i nemici e cercare di uccidere qualcuno. Massacrando velocemente una delle nuove leve di Paradis, Falco entra in possesso del dispositivo di manovra tridimensionale, che consente a lui e Gabi di raggiungere il dirigibile.

Una volta giunti lì, è la stessa Gabi a colpire con un proiettile il petto di Sasha Blouse, provocandone la morte. I due soldati al servizio di Marley vengono facilmente sconfitti dal Corpo di Ricerca, e vengono imprigionati. È proprio sull'aeronave che però apprendono una sconvolgente verità, ovvero che Zeke Jaeger, il loro leader, ha stretto un patto anni prima con suo fratello Eren, rivelandosi quindi un traditore dell'intera Marley. Ricordiamo che un crossover ha mostrato Eren contro Vegeta, e vi lasciamo all'intervista esclusiva con Alessandro Campaiola, voce di Eren.