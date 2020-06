L'Attacco dei Giganti 4: il trailer si concentra su una scena dark di Reiner

Reiner è sempre stato un personaggio particolare di L'Attacco dei Giganti. Sia nel manga che nell'anime, la sua presenza è stata fondamentale per Eren Jaeger e gli altri compagni della legione, sia prima che dopo il tradimento. Con il finale di L'Attacco dei Giganti 3 parte 2, è stato costretto a tornare alla madrepatria, fuggendo.

Lo rivediamo quindi ancora vivo nel trailer di L'Attacco dei Giganti 4, dove è su un dirigibile insieme a Zeke Jaeger e pronto a lanciare un attacco contro una potenza straniera. Ma Reiner sarà al centro anche del resto del trailer con diverse scene dedicate, di cui una particolarmente dark. Anche se in modo meno netto rispetto al manga che fa realizzare ancora meglio il peso della scena, c'è un breve spezzone del video dove Reiner è in una cantina.

Lo si vede seduto, con la luce proveniente alle spalle, mentre mantiene con le due mani un fucile puntato direttamente all'interno della bocca. Reiner sta quindi provando a suicidarsi, anche se senza riuscirci, per il peso di ciò che ha fatto negli scorsi anni. Questo mostra quanto la psiche del guerriero sia completamente a pezzi e il suo contributo in L'Attacco dei Giganti 4 è ancora in discussione.

Nonostante le scelte effettuate, Reiner rimane un personaggio amato dai fan, i quali si stanno chiedendo quale destino ci sarà per lui in L'Attacco dei Giganti 4.