L'Attacco dei Giganti 4: il trailer è montato ad hoc? Ecco i chiarimenti sulla produzione

Questa mattina il primo vero trailer de L'Attacco dei Giganti è uscito a sorpresa, confermando ufficialmente il cambio di studio in favore di MAPPA, celebre compagnia che ha realizzato Yuri!!! on Ice e Shingeki no Bahamut. Tuttavia, è doveroso chiarire un punto cruciale in merito al video promozionale.

Come avevano anticipato i primi leak nella giornata di ieri, il comitato dietro la produzione dell'anime ha finalmente sciolto le riserve, mostrando al pubblico l'attesissimo trailer della stagione finale de L'Attacco dei Giganti. Tuttavia, a poche ore dalla distribuzione del video, il regista Shuhei Yabuta (Vinland Saga) ha confermato tramite un cinguettio su Twitter, lo stesso allegato in calce alla notizia, di aver scritto e diretto personalmente il PV in questione. Ma cosa significa esattamente questa rivelazione?

In parole povere, il trailer che stamane ha lasciato migliaia di appassionati con il fiato è stato realizzato ad hoc e non è un estratto di scene vere e proprie dell'anime. Per essere ancor più chiari, ciò significa che quanto avete visto nel video promozionale non corrisponde necessariamente alla realtà e che, di conseguenza, alla messa in onda l'anime potrebbe essere diverso, in misura minore quanto maggiore. A conti fatti, essa non è altro che una strategia di marketing che consiste nel mostrare al pubblico il meglio possibile che la compagnia ha da offrire, probabilmente per rendere meno dolorosa la pillola del cambio di studio.

Ad ogni modo, nonostante Studio MAPPA sia attualmente al lavoro su Jujutsu Kaisen -sempre per la stagione autunnale ma con un team completamente diverso- e sull'adattamento di The God of High School, quest'ultimo previsto invece per il 2021, ciò non significa minimamente che L'Attacco dei Giganti 4 non riceverà un adeguato comparto tecnico. Vi suggeriamo, in conclusione, di non innalzare eccessivamente le vostre aspettative fino alla mesa in onda dell'anime.

E voi, invece, cosa ne pensate del fatto che il trailer è "pre-animato"? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.