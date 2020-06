L'attacco dei Giganti 4: il trailer mostra un nuovo Titano, il Gigante Mascella

Il fronte de L'Attacco dei Giganti sembra mutare improvvisamente nel corso della quarta stagione. L'ultimo trailer dell'anime è stato denso di informazioni, alcune delle quali fortemente spoiler nel proseguo della storia. Tra le scene mostrate anticipatamente è apparso persino un nuovo titano, il Gigante Mascella.

Il video promozionale messo in campo da Studio Mappa allontana i riflettori dalle vicende del Corpo di Ricerca nei pressi delle Mura, mostrando un vero e proprio fronte di guerra. Dopodiché, il regista del trailer ha iniziato a svelare in rapida successione brevi estratti di clamorosi avvenimenti, nonché l'apparizione di due dei 9 Titani di Ymir, di cui uno di essi è il Gigante Martello.

L'altro, invece, ha un aspetto particolarmente insolito nonostante sia particolarmente simile per dimensioni al Gigante d'Attacco di Eren. Onde evitare di cadere in ulteriori spoiler, il Titano è caratterizzato da una sorta di criniera di leone che circonda il viso e risulta particolarmente agile nei movimenti. Il suo stesso nome, inoltre, sintetizza parte delle proprie abilità.

Ad ogni modo, potete dargli un ulteriore sguardo nell'immagine allegata in calce alla notizia. In attesa di saperne di più in occasione del debutto dell'anime, vi rimandiamo alla notizia dedicata su come prepararsi per la stagione finale de L'Attacco dei Giganti. E voi, invece, cosa ne pensate del Gigante Mascella, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.