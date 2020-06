L'Attacco dei Giganti 4: il trailer è record di visualizzazioni su YouTube e Twitter

L'hype creato intorno a L'Attacco dei Giganti, grazie a colpi di scena succedutisi nelle scorse stagioni dell'anime, ha portato i fan ad attendere spasmodicamente il trailer dell'ultima stagione. Saremo costretti infatti a salutare l'opera tratta dal manga di Hajime Isayama, ma ciò sembra accadere in grande stile.

Negli scorsi giorni è stato pubblicato il trailer ufficiale di L'Attacco dei Giganti 4 dove scopriamo che è lo studio MAPPA ad occuparsi dell'anime. Come ci si poteva immaginare, è stato un tripudio di visualizzazioni su internet, tra Twitter e Youtube, facendo superare un importante record di visite. L'utente di Reddit Czarhans ha raccolto tutti i dati che però cambiano di minuto in minuto, considerato quanto è fresca la distribuzione del video.

Trailer di L'Attacco dei Giganti 4 (2020) - 6,2 milioni sull'account Twitter ufficiale ;

; Trailer di L'Attacco dei Giganti 3 Parte 2 (2019) - 6,1 milioni sul canale Youtube di AnimeTV;

Trailer di L'Attacco dei Giganti 2 (2017) - 5,8 milioni sul canale Youtube di Pony Canyon;

Trailer di L'Attacco dei Giganti 1 (2012) - 5,8 milioni sul canale Youtube di Pony Canyon;

Trailer di L'Attacco dei Giganti 4 (2020) - 5,6 milioni sul canale Youtube di Pony Canyon.

Come si può vedere, il trailer appare due volte: una per l'account ufficiale Twitter, arrivato al primo posto, la seconda volta al quinto posto tramite l'account ufficiale di Pony Canyon su Youtube. Ovviamente i numeri sono in rapida crescita dato che il trailer su Youtube ha conquistato altre 500 mila visite nella sola giornata di ieri e facilmente arriverà al secondo posto.

Ciò vuol dire che, cumulativamente, il trailer di L'Attacco dei Giganti 4 ha raggiunto 11,8 milioni di visualizzazioni. Una stagione che sembra quindi aprirsi con il botto e con tante buone intenzioni dai fan. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da L'attacco dei Giganti 4?