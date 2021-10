L'Attacco dei Giganti 4 si tuffa all'attacco delle carie con la collaborazione con Sunstar

Fa strano vedere una serie così cupa come L'Attacco dei Giganti, il franchise anime creato originariamente da Hajime Isayama, creare così tanti crossover esilaranti per quanto riguarda il merchandising. Un esempio recente è il crossover tra Hello Kitty e L'Attacco dei Giganti 4.

In questo caso, invece, i fan de L'Attacco dei Giganti potranno essere felici di sapere che potranno lavarsi i denti aiutati da Levi, Mikasa o Armin grazie alla collaborazione con Sunstar, una società giapponese produttrice di dentifrici.

Attack On Titan Wiki ha condiviso i dettagli sulla collaborazione tra il franchise anime e la società di igiene dentale, pubblicando anche delle immagini con i membri del Corpo di Ricerca Eren, Mikasa, Levi e Hange con una divisa che si avvicina di più a quelli da dentisti piuttosto che di soldati. In fondo all'articolo trovate il tweet.

La seconda metà de L'Attacco dei Giganti 4 arriverà a gennaio del prossimo anno, portando a termine la guerra tra gli Eldiani e i Marleyiani una volta per tutte. Le reazioni al trailer de L'Attacco dei Giganti 4 sono entusiasmanti.

Ma non troviamo solo entusiasmo e meme tra i fan, dopo il trailer de L'Attacco dei Giganti 4 i fan sono anche preoccupati per un personaggio.

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti sarà ancora una volta animata da Studio MAPPA, la casa di animazione che ha preso le redini della serie da Wit Studio per la stagione finale. MAPPA sta diventando una realtà sempre più grande nel mondo degli anime e, oltre a L'Attacco dei Giganti, si sta occupando anche del primo film di Jujutsu Kaisen e l'imminente adattamento anime di Chainsaw Man.