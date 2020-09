L'Attacco dei Giganti 4: l'ultima stagione si mostra in una splendida Key Visual

Dopo aver tenuto per mesi i fan con il fiato sospeso, è stata finalmente confermata la pubblicazione della quarta stagione dell' Attacco dei Giganti , prevista per il 7 dicembre 2020, anziché ottobre, come era stato originariamente previsto prima dello scoppio della pandemia globale, che ha rallentato ogni ritmo di produzione.

Manca quindi poco alla conclusione dell'epica e tragica storia firmata Hajime Isayama, che ha confermato ormai molto tempo fa di aver già pensato alla conclusione, e a confermarlo, oltre al comunicato ufficiale di NHK diffuso nella giornata di ieri, è stata anche la magnifica key visual pubblicata sui social, che potete vedere in fondo alla pagina.

Caratterizzati tutti da uno sguardo e un'espressione decisa e severa, vediamo tutti i principali membri dell'Armata Ricognitiva, la comandante Hange Zoe sulla sinistra, affiancata dal Capitano Levi, Mikasa in primo piano, Connie, Armin e Jean, per poi trovare Eren Jaeger in fondo. La qualità artistica dell'artwork mostrato è indiscutibile, e la scelta di porre il protagonista così lontano dai suoi vecchi compagni è indubbiamente voluta, considerati gli eventi letti nel manga.

Ricordiamo che la quarta stagione avrà probabilmente più episodi rispetto alle precedenti, vista la quantità di materiale da trasporre, e in attesa di altre informazioni vi lasciamo all'analisi del trailer dell'Attacco dei Giganti 4, e ad uno splendido cosplay di Mikasa fatto da Shirogane-sama.