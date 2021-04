L'Attacco dei Giganti 4: Una cosplayer ricrea alla perfezione il look di Annie

Sono molti i cosplay dedicati a L'Attacco dei Giganti: questa volta vi segnaliamo questa cosplayer che ha deciso di ricreare il design di Annie, uno dei personaggi apparsi nell'opera di Hajime Isayama.

In calce alla notizia trovate due foto che la cosplayer Farahcosplay ha condiviso su Reddit: il suo post è stato subito apprezzato dai numerosi fan de L'Attacco dei Giganti, in particolare per la grande fedeltà al design di Annie. Apparsa già nella prima stagione dello show, Annie ha svolto fin da subito un ruolo molto importante nelle vicende di Eren, Mikasa e degli altri personaggi, inoltre nelle puntate della quarta parte di Attack on Titans abbiamo anche visto alcuni dettagli del suo passato, in vari flashback di Reiner. I fan hanno quindi scoperto i motivi che hanno portato Annie e gli altri a dirigersi verso la città in cui si trovava il protagonista del manga, dando poi il via alle vicende della serie.

Il cosplay ha ricevuto numerose lodi, in particolare per l'attenzione con cui è stata ricreata la divisa dell'Armata Ricognitiva, inoltre sotto gli occhi della cosplayer sono anche presenti i segni della trasformazione in Gigante. Nel frattempo rimaniamo ancora in attesa di avere notizie riguardo la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4.