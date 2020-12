L'Attacco dei Giganti 4: quando uscirà il primo episodio della nuova stagione?

Da lungo tempo i fan di L'Attacco dei Giganti aspettano con ansia l'arrivo della quarta stagione animata, quella che porterà le vicende di Eren e compagni al termine. Ma il countdown è quasi scaduto, tra poche ore il primo episodio sarà finalmente disponibile in streaming. Scopriamo l'ora di uscita e le piattaforme su cui guardarlo.

Come ormai noto da tempo, il primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 sarà presentato in anteprima lunedì 7 dicembre. Ma precisamente a che ora? In Giappone, la prima puntata della stagione conclusiva dell'opera creata da Hajime Isayama approderà ufficilamente su Crunchyroll alle ore 00:45 PM PST (Pacific Time) del 7 dicembre. A causa del fuso orario, il Giappone si trova circa otto ore avanti all'orario italiano. Ciò vuol dire che in Italia saranno le ore 16:45.

Nel nostro paese, invece, L'Attacco dei Giganti 4 arriverà un giorno dopo, l'8 dicembre. La prima puntata arriverà in streaming simulcast su Crunchyroll, VVvVID e Amazon Prime Video. La stagione conclusiva sarà disponibile anche in simuldub, in esclusiva su Prime Video e VVVVID, dal 19 dicembre. Siete pronti a questo appuntamento imperdibile? Sarete collegati con il Giappone oppure aspetterete il rilascio in Italia? Nel frattempo, ecco immagini e sinossi del secondo episodio di L'Attacco dei Giganti 4. Ecco la nuova illustrazione per L'Attacco dei Giganti 4.