L'Attacco dei Giganti 4: vediamo i nuovi volti dei protagonisti

La data di pubblicazione del primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 è sempre più vicina e, mentre aumenta l'agitazione dei fan, vengono pubblicate alcune immagini rappresentanti i protagonisti.

Gli appassionati del famoso manga di Hajime Isayama potranno presto vedere la trasposizione animata dell'ultima parte della serie che dovrebbe portare a termine la storia. L'anime, prodotto dallo studio MAPPA, sarà presto disponibile ai fan. La data di pubblicazione giapponese è infatti il 7 Dicembre e verrà trasmesso in simulcast, per noi in Italia, da VVVVID e Prime Video il giorno8 Dicembre.

Con la crescente attesa da parte dei fan ed il countdown condiviso dallo staff di produzione in attesa del primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4, anche AnimeTV ha voluto pubblicare qualcosa per deliziarci prima del grande evento. Tramite l'account Twitter infatti sono stati resi disponibili i volti dei protagonisti così come appariranno in questa nuova saga dell'opera.

Nei Tweet riportati al termine dell'articolo possiamo vedere i personaggi che hanno accompagnato Eren Jaeger nelle battaglie contro i giganti nelle passate stagioni dell'anime: l'amico d'infanzia Armin, il capitano Levi, i compagni di divisione Jean e Sasha ed infine Hanji e l'amica d'infanzia Mikasa.

Nel frattempo sono state rese disponibili anche delle prime foto spoiler riguardanti il primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4. Cosa ne pensate di queste immagini? anche voi siete in trepidante attesa della nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento.