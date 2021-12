L'Attacco dei Giganti 4: il violento rematch che segnerà l'inizio alla guerra

Il colpo di scena che ha concluso la prima parte della stagione finale dell’Attacco dei Giganti ha lasciato in sospeso l’atmosfera di tensione percepita negli ultimi episodi. Eren sta per fare la sua mossa, dando così inizio alla sanguinosa guerra tra Marley e Paradis, ma molto presto dovrà vedersela con un avversario estremamente resistente.

L’insorgere degli Jaegeristi ha spinto Eren a proseguire il piano elaborato con suo fratello maggiore Zeke. Considerato ormai come un nemico pubblico, Jaeger viene circondato dalle forze armate di Marley, e nelle sequenze conclusive dell’ultimo episodio di metà stagione, Reiner Braun è pronto a trasformarsi ed entrare in azione.

Nel nuovo trailer è da subito anticipato che nella puntata 76, “Giudizio”, vedremo un rematch tra il Gigante d’Attacco e il Gigante Corazzato, riportandoci inevitabilmente a quel primo, brutale, scontro quando ancora né Eren né i suoi compagni del Corpo di Ricerca conoscevano la verità su Annie, Bertholdt e Reiner. La battaglia coinvolgerà presto anche gli altri protagonisti, così come i Giganti Mutaforma rimasti. E voi cosa vi aspettate? Speravate in un nuovo scontro tra Eren e Reiner? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

