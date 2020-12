L'Attacco dei Giganti 4 è su VVVVID: disponibile il primo episodio in Italia

È passato un anno e mezzo da quando ci siamo goduti il finale della terza stagione de L'Attacco dei Giganti. La seconda parte terminò col botto, mostrandoci tutti i segreti di questo mondo violento e crudele, ma nulla era ancora finito: la guerra più importante ancora doveva cominciare. L'inizio arriva oggi su VVVVID con L'Attacco dei Giganti 4.

Dalle ore 08:00 di stamattina, è disponibile il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 su VVVVID con sottotitoli in italiano. Entriamo subito in un contesto non familiare, con personaggi e situazioni completamente nuove. Dopo qualche minuto, lo studio MAPPA lancia la nuova opening de L'Attacco dei Giganti 4, "Boku no Sensou" che tradotto significa "la mia guerra", cantata dalla band Shinsei Kamattechan che si occupò già della ending della stagione 2.

Dopo la sigla parte la fase saliente del primo episodio che adatta ben due capitoli del manga, il 91 e il 92 presenti nel volume 23. Finalmente questa lunga guerra per la sopravvivenza e la libertà sta per muoversi verso il finale. Ma l'attenzione dei fan è già rivolta verso il secondo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, di cui sono già state rivelate alcune immagini e trailer.

L'Attacco dei Giganti arriverà anche su Amazon Prime Video, sia con sottotitoli che con doppiaggio.