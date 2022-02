L'Attacco dei Giganti 4, Zeke si mostra in questo fedelissimo cosplay

Il talento di Hajime Isayama all'interno del suo attuale massimo capolavoro, L'Attacco dei Giganti, consiste nella sua incredibile capacità di realizzare una narrazione ricca di colpi di scena ma soprattutto imprevedibile. Il tutto, inoltre, è coadiuvato da alcuni personaggi davvero ben caratterizzati.

Ci stiamo avvicinando lentamente alle fasi finali della storia con la decisione di Eren e la contromossa di Zeke. I due fratellastri, entrambi figli di Grisha Jaeger, si erano apparentemente uniti per attivare il potere del Gigante Fondatore e compiere così i loro rispettivi piani. Le cose hanno preso però una piega imprevista e Studio MAPPA si appresta così a svelare uno dei retroscena più clamorosi de L'Attacco dei Giganti.

Ad ogni modo, l'artista conosciuto come Don Esteban ha recentemente realizzato un'interpretazione personale proprio al fratellastro di Eren, Zeke, lo stesso che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. La sua interpretazione ha riscosso non poco clamore in rete grazie ad un'incredibile fedeltà al personaggio originale, merito di una ricercata attenzione ai dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace il lavoro di Don Esteban? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.