L'Attacco dei Giganti 4x02 e l'apparizione a sorpresa: ecco chi è nascosto nell'episodio

Dei personaggi che abbiamo conosciuto ne L'Attacco dei Giganti, nel corso degli ultimi anni, non c'è quasi traccia. Nella nuova stagione dell'anime, che sarà anche l'ultima, finora abbiamo osservato le gesta di tanti individui nuovi e sconosciuti, fatto salvo qualche volto noto come quello di Reiner Braun e Zeke Jaeger.

Con l'episodio 4x02 de L'Attacco dei Giganti pubblicato il 15 dicembre su VVVVID e Amazon Prime Video, l'anime ci ha ancora una volta mostrato i nuovi personaggi come Falco e Gabi, ma anche Reiner che è stato uno dei protagonisti dell'episodio. Eppure tra la folla c'è qualcuno che già conosciamo. Attenzione spoiler sui futuri eventi dell'anime, quindi se non lo avete riconosciuto o notato evitate di leggere dal prossimo paragrafo.

Dopo aver visto Jean alla fine dello scorso episodio un altro membro della Legione Esplorativa fa la sua apparizione. Ebbene, tra i tanti personaggi apparsi nell'episodio c'è il protagonista de L'Attacco dei Giganti che prima viene visto di spalle come una figura misteriosa che osserva Reiner e i giovani guerrieri eldiani dall'alto e poi in volto, ma molto diverso dal solito. Eren Jaeger è quindi apparso ne L'Attacco dei Giganti 4 e la sua presenza non può fare altro che iniziare a far scatenare teorie su cosa farà e sul perché si sia mescolato ai nemici in questo modo. Avevate notato la sua presenza?