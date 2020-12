L'Attacco dei Giganti 4x04 anticipa l'arrivo dell'ultimo misterioso gigante

Dal Gigante Colossale, che apparve nel primissimo episodio de L'Attacco dei Giganti, in poi abbiamo conosciuto alcune creature di questi mostri mangia uomini con capacità speciali. Questi sono i Nove Giganti, un gruppo che abbiamo visto quasi nella sua totalità. Per il momento però manca l'ultimo componente che vedremo in L'Attacco dei Giganti 4.

Nell'episodio 4x04 de L'Attacco dei Giganti abbiamo fatto la conoscenza di Willy Tybur, un personaggio importante di Marley che si rivela essere un eldiano particolare. Questi fa parte infatti di una famiglia che tradì la dinastia Fritz e si alleò con Marley, ottenendo quindi uno status particolare all'interno dell'impero, ed è anche la famiglia custode del potere del Gigante Martello.

Questo è l'unico dei Nove Giganti che ancora non è stato mostrato nell'anime anche se abbiamo già potuto intravederlo per pochissimi secondi nel trailer diffuso da Studio MAPPA alcuni mesi fa. Sembra quindi che Willy possieda il potere del Gigante Martello o comunque sa chi lo possiede, essendo un membro della sua famiglia. Con la guerra in arrivo e il ritorno di Eren Jaeger, è possibile che vedremo finalmente il Gigante Martello in azione nel giro di un mese o poco più, dopo il ritorno dell'anime dalla pausa di capodanno.