L'Attacco dei Giganti 4x04: trapelate le prime immagini del prossimo episodio

L'Attacco dei Giganti 4 sta per addentrarsi nel vivo della nuova scena socio-politica presentata attraverso la nazione di Marley e dei suoi condottieri. L'ultimo episodio si è incentrato sulla figura di Reiner Braun, possessore del Gigante Corazzato nonché un vecchio commilitone del Corpo di Ricerca.

Attraverso una puntata a ritmo di nostalgia, Studio MAPPA ha presentato il trauma psicologico di Reiner, un uomo ormai aggravato dal peso di azioni nefande e da un passato tormentato. Ad ogni modo, la scena continuerà a cavalcare l'atmosfera politica già anticipata nei scorsi episodi attraverso l'introduzione di nuovi personaggi e nuovi colpi di scena. Alcune immagini della prossima puntata sono comunque rintracciabili in calce alla notizia grazie ai primi leak di Anime Hub.

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che il terzo episodio ha tagliato diverse scene del manga, in particolare alcuni elementi importanti per la caratterizzazione di Reiner come frangenti del suo passato e intriganti dialoghi. Ma potete capire meglio le modifiche apportate da Mappa nella nostra notizia dedicata. Come se ciò non bastasse ci stiamo avvicinando al pieno della produzione e tra qualche settimana potremo assistere alle tanto vociferate problematiche dello studio.

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'episodio 4 intitolato "Da Una Mano all'Altra", volutamente ispirato al capitolo 97 del capolavoro di Hajime Isayama? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.