L'Attacco dei Giganti 4x04: i veri regnanti di Marley escono dall'ombra

L'impero di Marley è vasto ed è in continua guerra con i paesi confinanti per il predominio dei territori e delle risorse. Facendo uso anche del potere dei Nove Giganti, solo alcuni rimasti ancora in suo possesso dopo la debacle di anni prima sull'isola di Paradis, riesce ancora ad affermare il proprio predominio in L'Attacco dei Giganti.

Ovviamente a dirigere tutto ciò c'è l'esercito, con comandanti e capitani che si accollano le responsabilità delle varie manovre offensive e difensive. Eppure a quanto pare c'è qualcuno che si trova anche sopra di loro, e la rivelazione è stata effettuata nell'episodio 4 della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti.

La famiglia Tybur fa infatti la sua apparizione. Questo gruppo di eldiani è non solo il possessore del Gigante Martello, unico dei Nove Giganti a non aver fatto ancora la sua apparizione, ma è anche uno dei più influenti nell'impero di Marley ed è dietro a tantissime decisioni governative e amministrative. Come rivelato da Tybur infatti, il prestigioso clan è un punto di riferimento per tutti gli alti gerarchi dell'impero di Marley e spesso hanno fornito obiettivi e indicazioni per il paese. E ancora Willy Tybur, l'attuale capo famiglia, farà capire a breve al mondo la loro forza.