L'Attacco dei Giganti 4x05 è su VVVVID: inizia la guerra mondiale!

A causa delle festività di capodanno, L'Attacco dei Giganti 4x05 non era andato in onda la scorsa settimana. Ma dopo questi sette giorni aggiuntivi, il momento è finalmente giunto e anche in Italia adesso possiamo vedere uno degli episodi che darà il via a una sequenza di eventi che segneranno la stagione finale del popolarissimo anime.

Abbiamo rivisto Eren Jaeger che si è palesemente rivelato nelle scorse puntate de L'Attacco dei Giganti 4, ingannando il giovane Falco a portargli Reiner. I due si incontrano nel finale della puntata 4x04 dove il possessore del Gigante Corazzato fa fatica a credere ai suoi occhi.

Da lì riprende la puntata "Dichiarazione di guerra", disponibile da stamattina con sottotitoli in italiano su VVVVID, mentre arriverà tra qualche settimana in simuldub sulla stessa piattaforma e su Amazon Prime Video. Ma non c'è solo Eren come protagonista dell'episodio, anche se una grossa parte è incentrata su di lui: lo spettacolo catalizzatore è quello di Willy Tybur, capofamiglia del clan eldiano che manovra Marley dalle ombre.

Il discorso di Tybur porterà poi alla dichiarazione di guerra annunciata nel titolo e che porterà il mondo verso una guerra di proporzioni mondiali. La produzione ha inoltre rivelato i titoli dei prossimi episodi de L'Attacco dei Giganti 4.