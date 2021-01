L'Attacco dei Giganti 4x06: è successo di nuovo, il regista attaccato dai fan

Ereditando il franchise da WIT, Studio MAPPA non si è unicamente incaricato di una produzione massacrante, o infernale come direbbe lo stesso regista, ma anche delle aspettative di un pubblico esigente e che non perdona allo staff alcun errore. Anche per questa settimana, dunque, L'Attacco dei Giganti 4 continua ad essere al centro di polemiche.

La settimana scorsa l'episodio 5 de L'Attacco dei Giganti 4 è stato vittima di un fenomeno osceno in cui decine, se non centinaia di fan si sono riversati contro il regista della puntata, Teruyuki Omine, per non aver inserito una certa ost al momento della rivelazione. Lo stesso director, tuttavia, è stato nuovamente colpito dalle accuse anche per la nuova puntata, questa volta per un motivo diverso: ovvero l'abuso della computer grafica in uno degli episodi più attesi della stagione.

Gli "appassionati" non hanno però fatto i conti con una questione molto semplice: Omine non ha diretto l'episodio 6, motivo per cui è stato costretto a pubblicare un post sul suo profilo twitter ufficiale per assicurare alla community di non aver partecipato alla suddetta puntata. Come vi avevamo anticipato mesi fa, Studio MAPPA sta collaborando con lo Studio V-Sign, società che si sta occupando della computer grafica dell'anime, scelta tra l'altro necessaria per questioni logistiche e per rispettare le scadenze di una schedule lavorativa che pare davvero massacrante per tutto lo staff. Alcuni fan hanno accusato MAPPA di imparare da Ufotable e da Demon Slayer, senza tenere conto tuttavia che lo studio di animazione di quest'ultimo possiede internamente una sezione dedita unicamente alla CGI e non è costretta di conseguenza ad affidarsi a società esterne.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ennesima polemica contro L'Attacco dei Giganti 4? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.