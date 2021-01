L'Attacco dei Giganti 4x06 è trend topic in Giappone, MAPPA ringrazia con un nuovo sketch

L'episodio 6 de L'Attacco dei Giganti 4 ha debuttato poche ore fa in Giappone, e come tutte le settimane, è immediatamente diventato trend topic su Twitter. Takayuki Sano, animatore di Studio MAPPA, ha ringraziato i fan a nome di tutto il team pubblicando una meravigliosa illustrazione commemorativa.

Il nuovo episodio si intitola "Il Gigante Martello" e adatta due capitoli del manga di Hajima Isayama, "Il gigante martello da guerra" e "Troppo tardi", rispettivamente numeri 101 e 102. I prossimi due episodi, intitolati "Assalto" e "Il proiettile assassino", adatteranno invece l'intero Volume 26. Il pacing dell'anime è stato perfetto sino a questo momento, ma considerando che l'opera si concluderà presto con il Volume 34, è praticamente scontato che i 4 Volumi finali verranno adattati in futuro, magari in un film.

In tutti i casi, l'episodio 6 ha riscosso un grande successo e in calce potete dare un'occhiata all'ultimo sketch a colori in cui MAPPA ringrazia i fan per la visione. I protagonisti del disegno sono - nemmeno a dirlo - il Gigante d'Attacco e il Martello, unico Mutaforma che i fan dell'anime non hanno ancora avuto modo di conoscere.

Vi ricordiamo che l'episodio 6 de L'Attacco dei Giganti sarà visibile in Italia su VVVVID e Prime Video a partire dalla mattina di martedì 19 gennaio. In attesa dell'uscita della puntata, vi consigliamo di rinfrescarvi la memoria con la nostra recensione de l'episodio 5 dell'anime.