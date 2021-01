L'Attacco dei Giganti 4x06 è su VVVVID: la guerra furiosa ha inizio

Siamo alle battute finali dell'anime de L'Attacco dei Giganti, con la quarta stagione che si presenta come l'ultima ai fan. E considerate le vicende delle scorse tre stagioni, in particolare con la verità rivelata dal diario di Grisha Jaeger trovato nella cantina della sua vecchia casa di Shiganshina, non poteva non finire se non con una guerra.

Le due fazioni di Eldia e Marley ormai si stanno avviando verso la dichiarazione di guerra totale. In L'Attacco dei Giganti 4x05 abbiamo udito la storia di Willy Tybur e i pensieri del nuovo Eren Jaeger, ma il cliffhanger finale ci ha poi lasciati di sasso quando il protagonista ha lanciato il suo attacco al mondo intero.

Come aveva già preannunciato il trailer de L'Attacco dei Giganti 4x06, ovviamente non sarà semplice per Eren portare a termine il suo obiettivo e l'episodio appena caricato su VVVVID lo dimostra. L'Attacco dei Giganti 4x06 è finalmente disponibile in Italia e ci porta a conoscere il Gigante Martello, l'ultimo dei nove giganti in ordine di apparizione.

Il massacro è iniziato ma Eren non sarà da solo in questa lotta, ma contemporaneamente i soldati di Marley non rimarranno a guardare mentre tutta la loro città viene ridotta in rovina dalla furia dei giganti.