L'Attacco dei Giganti 4x07, i director di Vinland Saga e HunterxHunter nel team di MAPPA!

MAPPA ha deciso di esagerare per l'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4, chiamando un rinforzo d'eccezione. Nel team per la produzione della nuova puntata, infatti, sono presenti due dei nomi più importanti dell'industria anime odierna: il regista di Vinland Saga Shuhei Yabuta e il direttore della animazioni di HunterxHunter, Takahiko Abiru.

Shuhei Yabuta è un grande esperto di animazioni in CG, e nel corso della sua carriera ha lavorato come direttore della animazioni su Overlord, Highschool of the Dead, Kabaneri of the Iron Fortress e L'Attacco dei Giganti 4. I fan hanno avuto modo di osservare la sua tecnica negli scorsi episodi, ma recentemente il director ha affermato che "per il prossimo episodio ha avuto modo di collaborare con un grande compagno".

La persona in questione è Takahiko Abiru, direttore delle animazioni del leggendario HunterxHunter del 2011. Abiru ha lavorato in compagnia di Yabuta su alcuni episodi di Vinland Saga, e ora è tornato per dare man forte a Jun Shishido, regista dell'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4. La puntata è appena stata trasmessa in Giappone e secondo le prime voci ci aspetta un grande episodio, un ottima notizia considerando le critiche delle ultime settimane.

La nuova puntata de L'Attacco dei Giganti 4 si intitola "Assalto" e adatta i capitoli 103 e 104 del manga di Hajime Isayama. Vi ricordiamo che l'episodio sarà visibile legalmente in Italia a partire da martedì 26 gennaio, su VVVVID e Amazon Prime Video.