L'Attacco dei Giganti 4x07 disponibile su VVVVID: la spettacolare battaglia infuria

Non c'è più spazio per le esitazioni, non c'è più spazio per i sentimenti. Con il timeskip di diversi anni e che ci ha mostrato anche il mondo al di là del mare, L'Attacco dei Giganti è entrato nella sua ultima fase e ciò non può non voler dire altro se non la battaglia finale tra Eren Jaeger e i suoi nemici di sempre.

Lasciata l'isola di Paradis, Eren si è infiltrato tra i nemici a Marley, trovando un rifugio a Liberio. Sfruttando il giovane e ingenuo Falco, è riuscito a preparare un assalto in occasione del discorso di Willy Tybur. Il capo della casata attualmente in possesso del Gigante Martello ha dichiarato l'inizio di una guerra mondiale contro i demoni dell'isola, ma Eren non si fa intimidire e risponde in modo praticamente immediato uccidendo Willy e dando inizio all'attacco a Liberio.

Mentre andava avanti la battaglia anche col Gigante Martello, sono tornati anche i membri dell'Armata Ricognitiva tra Mikasa, Levi, Sasha, Connie, Jean. Tutti stanno dando il loro contributo per sconfiggere le forze di stanza a Liberio e soprattutto sconfiggere i giganti nei paraggi. E proprio con L'Attacco dei Giganti 4x07, intitolato "L'Assalto" e ora disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano, vediamo proseguire questa sanguinosa e portentosa battaglia che cambierà per sempre i destini di tutti i personaggi dell'anime.