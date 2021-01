L'Attacco dei Giganti 4x07 mette tutti d'accordo, MAPPA ringrazia con uno sketch di Mikasa

Nel corso della giornata di ieri, in Giappone e in Nord America è stato trasmesso il settimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, questa volta realizzato in collaborazione con gli animatori di Vinland Saga e HunterxHunter. La puntata ha messo per la prima volta tutti d'accordo, e MAPPA ha ringraziato per il supporto con uno sketch di Mikasa.

In calce potete dare un'occhiata allo sketch, realizzato dal direttore delle animazioni di HunterxHunter del 2011, Takahiko Abiru. L'immagine ritrae Mikasa, in piedi ed equipaggiata con due set di lance tonanti, le armi perfette per abbattere i Giganti di Marley.

L'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4 si intitola "Assalto" e adatta la prima metà del Volume 26 del manga di Isayama. I fan hanno reagito in maniera estremamente positiva all'episodio, con voti spaventosi e un impressionante 10/10 su IMDB. Naturalmente non è mancata qualche sporadica lamentela sull'utilizzo della CGI, un po' altalenante specialmente nei primi minuti dell'episodio, ma i complimenti superano di gran lunga le critiche.

Vi ricordiamo che l'episodio 7 L'Attacco dei Giganti 4 arriverà domani su VVVVID e Prime Video e che sarà anche il giro di boa, visto che la quarta stagione sarà composta da soli 16 episodi. Per il gran finale pare che il team di produzione abbia preferito aspettare la pubblicazione dell'opera completa, in modo da poter concludere i lavori in un secondo momento, magari con un film.