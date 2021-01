L'Attacco dei Giganti 4x07: le reazioni dei fan alla brutale scena di Eren

La scena ha scatenato l'ilarità del web, che come potete vedere in calce non ha perso occasione per prendersi gioco di Porco e per sottolineare ancora una volta quanto Eren sia diventato apatico e spietato.

In un disperato tentativo di ribaltare le sorti della battaglia, Porco Galliard sfida Eren, e grazie alla velocità del Gigante Mascella riesce ad avere temporaneamente la meglio. Eren però si accorge che gli artigli dell'avversario possono scalfire il cristallo in cui è rinchiusa Lara Tybur , alias Gigante Martello, e grazie all'aiuto di Mikasa riesce a strappare gli arti a Galliard e ad utilizzare la sua mandibola per ucciderla e consumarla.

Jesus the latest #AttackOnTitan episode is definitely my favorite episode so far. The way Eren was just so fucking ruthless with Galliard....Jesus. THE ENTIRE DAMN EPISODE GAVE ME ANXIETY. #AOTAssault #ShingekiNoKyojin

pic.twitter.com/lOv6mLGggj — ✨jess⁷✨| ᴮᴱ | (@_StarDustMin_) January 24, 2021

Eren feasting on the war hammer titan’s blood after using galliard like a nutcracker #AttackOnTitan pic.twitter.com/1c1O5B1s8v — otterilliam⁷ (@piedpipersoty) January 24, 2021

Holy fucking shit Mappa is nailing this last season, watching Galliard become a nutcracker is something I was looking forward to and I don’t think it could’ve been better #AttackOnTitan pic.twitter.com/k4VTbF6Dyy — dziiretv (@dziiretv) January 24, 2021

Watching Eren use Galliard to eat Warhammer has mentally scarred me. That man is a tooo evil needs to be stopped ASAP #AttackOnTitan — P (@philfemi_) January 24, 2021