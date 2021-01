L'Attacco dei GIganti 4x07: primo sguardo al 'nuovo' Gigante Colossale

Nella giornata di domani debutterà l'attesissimo settimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 che continuerà la battaglia scatenata da Eren nella scorsa puntata. Mentre il combattimento imperversa, Studio MAPPA è pronto a mostrare agli spettatori il design del "nuovo" Gigante Colossale. Ecco l'aspetto del Titano più pericoloso.

Mentre in mattinata lo studio rilasciava il character design di Armin e Hanje, in rete i fan stanno continuando a commentare l'episodio 7 che nella giornata di ieri è uscito in Giappone. Stando alle reazioni della community pare che la puntata goda di animazioni eccellenti, merito soprattutto dello staff che ha partecipato all'episodio tra cui il regista di Vinland Saga.

Studio MAPPA ha infatti voluto fare le cose in grande per l'epica battaglia e sembra che non tutti i Giganti siano stati realizzati in CGI. Prima di poter ammirare la puntata nella giornata di domani, quando uscirà ufficialmente in mattinata su VVVVID, approfittiamone per dare un'occhiata a una delle grandi apparizioni della saga, ovvero il debutto del Gigante Colossale di Armin sul piccolo schermo. In calce alla notizia potete dare un'occhiata all'enorme entità paragonata a quella di Bertholdt a cui Armin ha "rubato" il potere nel corso della precedente stagione.

Dall'immagine, inoltre, pare che il Colossale sia realizzato in 2D, ovvero in tecnica tradizione e non in computer grafica, ma aspettiamo l'uscita ufficiale dell'episodio nella giornata di domani per tirare le somme sul proseguo dello scontro tra Marley e il Corpo di Ricerca. E voi, invece, cosa ne pensate del Gigante Colossale di Armin? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.