L'Attacco dei Giganti 4x08: arriva l'episodio su VVVVID, un'inconcepibile perdita

Una guerra non può finire senza vittime. L'umanità tra le mura ha sempre visto la vittoria della guerra contro i giganti come obiettivo finale, ma oltre il mare è stata rivelata la presenza di un nemico ancora più grande, quello che per tutto questo tempo ha macchinato assalti su assalti. E ora in L'Attacco dei Giganti si sono capovolti i ruoli.

La dichiarazione di guerra di Willy Tybur ha scatenato immediatamente la reazione di Eren Jaeger che ha dato subito battaglia nella piazza di Liberio. Soldati, ma anche civili tra cui donne e bambini sono morti durante l'assalto. I protagonisti de L'Attacco dei Giganti sono riusciti a ottenere una vittoria però nell'ultimo episodio, con l'uccisione di tanti nemici e con la morte del Gigante Martello, assorbito da Eren. Anche se Reiner è intervenuto, sembrano non esserci molte chance di vittoria per la fazione marleyana.

Con L'Attacco dei Giganti 4x08, appena pubblicato su VVVVID con sottotitoli in italiano e che sarà disponibile durante la stessa giornata su Amazon Prime Video, entriamo nell'ultima fase della battaglia. Intitolato "Proiettile assassino", vedremo ancora una volta gli esiti della creazione d'odio di entrambe le fazioni, con una perdita inconcepibile. Intanto in rete l'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4 è già trend.