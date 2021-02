L'Attacco dei Giganti 4x08: un doppiatore saluta per sempre il suo personaggio

Non esistono guerre che non recano conseguenze su ambo i fronti. La prima metà de L'Attacco dei Giganti 4 ha dato il via alla Saga di Marley e all'atteso confronto tra il potente Impero e il Corpo di Ricerca. Il nuovo episodio, tuttavia, ha portato con sé un enorme colpo di scena.

Prima di cominciare, è doveroso fare una premessa: il contenuto di questa notizia è parte integrante dell'episodio 8 atteso al debutto domani mattina su VVVVID, vi consigliamo dunque di non proseguire nella lettura qualora non siate in pari con la lettura del manga.

L'episodio 8 de L'Attacco de Giganti 4 ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso che non si aspettavano di certo un colpo di scena tanto grande. Infatti, Gabi ha sparato un proiettile contro Sasha, uno dei personaggi storici dell'opera, che ha così perso la vita durante questa prima parte del conflitto. I fan hanno salutato l'eroina rendendola virale tra i trend su Twitter al punto tale che anche la sua doppiatrice ufficiale ha deciso di omaggiarla con un post sui propri canali social, lo stesso che qui segue:

"Sono Yu Kobayashi. La storia di Sasha ha così infine raggiunto la sua conclusione. È difficile accettare che la mia adorata Sasha se ne sia andata, ma allo stesso tempo è un miracolo che io sia rimasta insieme a lei per così tanto tempo. Ho ricevuto da lei così tante cose importanti che ora come ora provo soltanto gratitudine. Continuerò per sempre a stare insieme a Sasha."

Parole che certificano i tanti anni in cui la doppiatrice le ha prestato la propria voce, periodo anche nel quale Sasha ha affrontato tante avversità con simpatia e coraggio. E voi, invece, cosa ne pensate della sua dipartita? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.