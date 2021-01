L'Attacco dei Giganti 4x08 rompe il web: l'anime è trend topic ovunque, MAPPA senza parole

L'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4 è trend topic ovunque, Italia compresa. Accedendo sui social è elevatissimo il rischio spoiler, quindi, per non rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di stare lontani da Twitter per le prossime ore in modo da non anticiparvi nessuno dei grandi colpi di scena in arrivo.

Sasha è attualmente nella Top 10 nella classifica dei trend topic mondiali delle ultime ore, mentre Gabi è poco distante, con qualche decina di migliaia di tweet in meno. Nel momento in cui scriviamo l'anime è primo anche nelle tendenze in Italia, e presumibilmente continuerà a esserlo ancora per qualche ora.

MAPPA ha ringraziato i fan con due sketch. Il primo è stato realizzato Masashi Ito, animatore dell'anime e di altre serie di grande successo, tra cui Black Clover e Assassination Classroom. Il secondo invece ritrae Sasha, ed è stato pubblicato per celebrare il successo dell'episodio. L'anime sta anche dominando le tendenze Google, dove è la serie tv più ricercata in assoluto, con numeri superiori a quelle de La regina degli scacchi, Bridgertone e Fate: The Winx Saga.

L'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4 uscirà in Italia martedì 2 febbraio, su VVVVID e Amazon Prime Video. Vi ricordiamo che MAPPA ha già rivelato i titoli dei prossimi episodi dell'anime, confermando che non ci sarà alcun taglio.