L'Attacco dei Giganti 4x09: le parole di Eren preannunciano un terribile futuro

A seguito di un primo scontro con la nazione di Marley, il nuovo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 ci riporta sull'isola di Paradis dove apprendiamo numerosi dettagli riguardanti i protagonisti. In particolare siamo in grado di comprendere le intenzioni di Eren. Entriamo più nel dettaglio.

I nuovi episodi tratti dal manga di Hajime Isayama narrano avvenimenti sia precedenti che successivi alla battaglia avvenuti all'interno del campo di Liberio. Mentre apprendiamo dell'esistenza di un corpo di soldati volontari provenienti da Marley in aiuto degli eldiani ed arruolati per la realizzazione del piano di Zeke, rivelato in L'Attacco dei Giganti 4, i protagonisti affrontano le conseguenze delle loro azioni e gli spettatori hanno modo di comprendere alcuni dei loro pensieri.

La situazione non è delle migliori per gli abitanti dell'isola che si ritrovano ad avere come nemici diversi stati numericamente e tecnologicamente superiori al loro regno. Un dialogo avvenuto prima degli eventi narrati nella quarta stagione rivela come Eren, Mikasa ed Armin siano consapevoli che la causa deriva dalla percezione che la popolazione mondiale ha degli eldiani, i quali sono ritenuti dei veri e propri mostri capaci di trasformarsi in giganti. Il protagonista fa notare come l'unica possibilità di sopravvivenza sarebbe ottenere ulteriore tempo impedendo ai nemici di attaccarli e perciò sarebbe necessario combattere.

Quest'ultima parola, "combattere," è al centro dei pensieri del giovane il quale al termine dell'episodio continua a ripeterla a sé stesso consolidando così il proprio obiettivo. Al contempo Eren si lega i capelli mostrando così un'anteprima di quello che sarà il suo nuovo design delle prossime puntate di L'Attacco dei Giganti 4.

Cosa ne pensate? Secondo voi quali saranno le future azioni del protagonista? Fatecelo sapere nei commenti.