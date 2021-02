L'Attacco dei Giganti 4x09 è su VVVVID: l'anime entra nella seconda fase

A oltre due mesi dalla messa in onda del primo episodio, L'Attacco dei Giganti 4 è arrivato a metà della sua trasmissione. Mentre i fan attendono ancora di sapere se i 16 episodi saranno gli ultimi della serie oppure se ci sarà un prolungamento con una seconda parte o un lungometraggio animato, si godono le nuove storie con le loro emozioni.

Abbiamo ormai archiviato la guerra che ha messo in mostra a Liberio la furia dei demoni eldiani, quegli umani che per secoli hanno combattuto strenuamente contro i giganti. Eren e gli altri protagonisti de L'Attacco dei Giganti hanno ottenuto una vittoria ottima con la sconfitta delle forze marleyane e l'ottenimento del potere del Gigante Martello, anche se a caro prezzo, considerata la perdita di alcuni soldati e soprattutto di Sasha Braun, uno dei personaggi più amati dell'anime.

Ora si tratta di tornare in patria e ricostruire i cocci. A questo ci pensa L'Attacco dei Giganti 4x09, nuovo episodio disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano e che nel corso della stessa giornata arriverà anche sul catalogo di Amazon Prime Video. Con questo episodio, intitolato "Volontari", entriamo anche nella seconda metà di questa stagione de L'Attacco dei Giganti 4. Il trailer della scorsa settimana aveva già annunciato l'addio definitivo a Sasha, ma c'è ancora un futuro per cui combattere.