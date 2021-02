L'Attacco dei Giganti 4x10 disponibile su VVVVID: combattere per la libertà

La guerra tra Eldia e Marley è appena iniziata. Dopo varie schermaglie durate negli anni, il tutto è giunto al culmine con la dichiarazione di Willy Tybur e la susseguente reazione di Eren Jaeger. Lo scontro di Liberio è stato feroce e ha visto i protagonisti de L'Attacco dei Giganti completamente cambiati rispetto a com'erano in passato.

Salutata Sasha con gli eventi de L'Attacco dei Giganti 4x08, siamo entrati in una nuova fase dell'anime. La maggior parte dell'episodio 9 si è concentrata su flashback e spiegazioni di piani passati, in modo tale da far capire a 360 gradi qual era la situazione precedente all'assalto di Liberio. Alla fine, invece, si è presentato nuovamente il protagonista Eren Jaeger, davanti a uno specchio, che si incita a combattere.

Anche l'episodio 10 de L'Attacco dei Giganti, ora disponibile su VVVVID e in arrivo su Amazon Prime Video, ha mostrato il nuovo Eren col character design preparato per le prossime scene. Intitolata "Buoni argomenti", l'episodio si concentra ancora una volta tra passato e presente per contestualizzare diverse situazioni, prima di portare ancora una volta la storia ad avanzare.

L'Attacco dei Giganti 4 sarà l'ultima stagione della serie e si concluderà, almeno stando alle informazioni attuali, col sedicesimo episodio.