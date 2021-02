L'Attacco dei Giganti 4x11 è disponibile, MAPPA festeggia con un esilarante sketch di Gabi

Michelle Sugimoto, direttrice dell'animazione in BNA: Brand New Animal e Promare scelta da MAPPA per supervisionare l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti, ha realizzato un simpatico sketch di Gabi per festeggiare l'uscita della puntata 11, ora disponibile in Giappone e Nord America.

Come tutte le settimane, MAPPA ha pubblicato uno sketch del direttore dell'animazione e un key frame dell'episodio, per ringraziare i fan e festeggiare il successo della puntata. L'episodio 11 ha adattato altri due capitoli circa, e a questo punto sembra praticamente certo che la stagione si concluderà con la trasposizione del capitolo 116. In settimana NHK rivelerà i titoli delle prossime puntate.

Al di là del magnifico sketch raffigurante Gabi alle prese con un cavallo, rimaniamo ancora di attesa di maggiori informazioni per quanto concerne il futuro de L'Attacco dei Giganti 4, visto che presto MAPPA confermerà la modalità con cui sarà completato l'adattamento. La probabile data d'annuncio è il 28 marzo alle ore 16:30, durante lo stage de L'Attacco dei Giganti all'Anime Japan 2021 organizzato in concomitanza con l'uscita del season finale.

Vi ricordiamo che la Stagione 4 sarà composta da 16 episodi, e che l'undicesimo sarà disponibile in Italia da martedì 23 febbraio, in giapponese sottotitolato. VVVVID e Prime Video stanno pubblicando anche le puntate in simuldub.