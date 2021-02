L'Attacco dei Giganti 4x11 è su VVVVID: una nuova vita a Paradis

La battaglia è finita ma la guerra è appena iniziata. Willy Tybur ha scatenato il mondo contro Eren e gli altri protagonisti de L'Attacco dei Giganti. La stagione finale è entrata ormai nella seconda metà e, dopo averci regalato momenti intensi e significativi, si sta concentrando sul rallentamento del ritmo.

Siamo tornati a Eldia e, tra passato e futuro, abbiamo visto l'origine del piano che ha portato Eren e gli altri all'assalto di Liberio. Tra macchinazioni, alleanze segrete e infiltrazioni nelle file nemiche, i protagonisti de L'Attacco dei Giganti si sono adattati al nuovo mondo che si è creato quando i ragazzi delle mura hanno raggiunto il mare. Adesso però inizia una fase dura.

Mentre i piani alti dell'esercito stanno capendo come muoversi, Gabi e Falco sono in prigione, così come Eren Jaeger che è stato incarcerato per disobbedienza agli ordini. L'Attacco dei Giganti 4x11 è disponibile con sottotitoli in italiano su VVVVID dalle ore 8:00, mentre arriverà su Amazon Prime Video durante la giornata di oggi 23 febbraio 2021. L'undicesimo episodio, intitolato "Impostori", ci mostrerà ancora una volta diversi fronti di questa guerra appena cominciata tra Eldia e il resto del mondo.

Gli animatori di Studio MAPPA hanno intanto regalato ai fan uno sketch comico di Gabi per festeggiare l'uscita dell'episodio de L'Attacco dei Giganti 4.