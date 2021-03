L'Attacco dei Giganti 4x12: i fan su Twitter reagiscono alla scena di Eren a torso nudo

In seguito all'attacco a Liberio, l'armata di Eldia ha ottenuto la sua prima vittoria nella grande guerra che li aspetta. Ma non è stata tutta rose e fiori per i protagonisti de L'Attacco dei Giganti, dato che anche loro hanno dovuto subire importanti perdite. A seguito di questo, Eren Jaeger è stato imprigionato.

Il ragazzo ha quindi passato alcuni episodi de L'Attacco dei Giganti 4 in cella, riprendendo anche la famosa scena davanti allo specchio. Ma la sua prigionia non è durata a lungo, dato che improvvisamente il protagonista ha deciso di scappare dalla cella in L'Attacco dei Giganti 4x12, lasciando tutti sbigottiti, in particolare Mikasa e Armin.

Dopo essere fuggito dalla città, Eren si è riunito all'armata di liberazione di Eldia capitanata da Floch, che lo rassicura sulle condizioni della truppa e sulla quantità di elementi a disposizione. In questa scena di metà episodio, Eren indossa un cappotto con un gesto plateale che avevamo visto anche nel trailer de L'Attacco dei Giganti 4 dello scorso anno.

Quella scena è stata ripresa su Twitter dai fan che hanno condiviso le loro reaction all'episodio e al gesto di Eren. In basso potete osservare alcune di queste reazioni, con qualcuno che ha anche elogiato la stagione per aver dato due personaggi come Eren e Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen, altro anime prodotto da Studio MAPPA, mentre qualcun altro ha fatto il confronto tra la scena disponibile nel manga, nell'anime e nel trailer. Intanto avete mai immaginato come sarebbe Eren nella vita vera?