L'Attacco dei Giganti 4x12 è su VVVVID: il finale si avvicina sempre di più

Sono passati tre mesi dall'inizio della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti. La final season dell'acclamato anime, nato come trasposizione dell'omonima opera di Hajime Isayama, si avvicina sempre di più alla conclusione. Non si sa ancora se L'Attacco dei Giganti 4 riceverà un film oppure se proseguirà con una seconda parte.

Ciò che sappiamo invece è che, per ora, il sedicesimo episodio sarà quello conclusivo. Ciò vuol dire che rimangono solo quattro settimane prima del termine e coloro che seguono soltanto l'anime non sanno ancora cosa aspettarsi. Dopo la battaglia di Liberio e un flashback su alcuni dei momenti trascorsi durante il timeskip, è il momento di concentrarsi su una nuova fase della storia.

Il 2 marzo 2021 VVVVID e Amazon Prime Video rendono disponibile L'Attacco dei Giganti 4x12 con sottotitoli in italiano. Intitolato "Guide", rivedremo tutti i protagonisti alle prese con il loro piano per la salvezza di Paradis e degli eldiani. Ancora una volta, Eren sembra muoversi per conto proprio ma ci sono tanti altri individui che si muovono dietro le quinte. L'episodio arriverà su entrambe le piattaforme anche con doppiaggio italiano tra circa due settimane.

