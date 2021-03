L'Attacco dei Giganti 4x13 disponibile su VVVVID: la resa dei conti si avvicina

Il mondo dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti si è ingrandito dopo la battaglia a Shiganshina, ma ciò che hanno trovato oltre i confini non è sicuramente piacevole. Intrighi, doppiogiochisti, guerre e odio hanno alimentato i primi episodi della quarta stagione dell'anime, quella conclusiva.

Mentre il manga de L'Attacco dei Giganti è in fase di conclusione, anche l'anime si prepara al suo finale. In attesa di scoprire se ci sarà una seconda parte o un lungometraggio al cinema a concludere definitivamente la storia di Eren Jaeger e compagni, agli spettatori restano pochi episodi ancora da vedere.

"I bambini della foresta" è l'episodio 13 de L'Attacco dei Giganti 4 e da oggi 9 marzo 2021 è disponibile su VVVVID e Amazon Prime Video con sottotitoli in italiano. Dopo la fuga di Eren dalla cella, Mikasa e Armin sono disorientati così come gli altri ragazzi, ma c'è chi trama alle spalle. Ci sono diversi fronti in gioco ne L'Attacco dei Giganti e le mire di tutti si incroceranno nel finale di stagione.

Con L'Attacco dei Giganti 4x13 ormai disponibile in italiano, mancano solo tre episodi al termine di questa stagione che ha stravolto tutto ciò che si sapeva su questo mondo ricco di guerra e terrore.