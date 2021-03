L'Attacco dei Giganti 4x13 e il finale a sorpresa: le reazioni dei fan alla scena di Floch

Floch è stato uno dei grandi protagonisti dell'episodio, con un'apparizione all'ultimo momento che solidifica la sua posizione come braccio destro di Eren. In calce potete dare un'occhiata alle reazioni dei fan , e come potete vedere molti utenti non hanno apprezzato il suo atteggiamento. La puntata in tutti i casi è stata elogiata all'unanimità, e il titolo del prossimo episodio, "Violenza", promette grandi cose.

Nella puntata numero 13, intitolata "I bambini della foresta" e ora disponibile su VVVVID e Amazon Prime Video, abbiamo scoperto che gli Jaegeristi erano a conoscenza del piano di Zeke , che a quanto pare prevede di far scorrere il proprio liquido spinale nel corpo di tutti gli ufficiali eldiani . Per il momento è ancora impossibile sapere come i fratelli Jaeger intendano utilizzare questo vantaggio, ma considerando anche l'imminente invasione da parte di Marley, la situazione è diventata praticamente insostenibile per le forze militari di Paradise.

L'episodio 13 de L'Attacco dei Giganti 4 ha gettato nuova luce sul piano dei fratelli Jaeger e sul ruolo di Floch, tornato a fine episodio per adempiere al ruolo assegnatogli da Eren. Il ragazzo sembra avere un compito molto importante da portare a termine e, così come con Gabi, una grande fetta di pubblico sembra non apprezzarne particolarmente le gesta .

My weekly plea in favour of an unsavory death for #Floch#ShingekiNoKyojinTheFinalSeason pic.twitter.com/87dbz60AmF — CheFela 🇦🇷 (@che_fela) March 8, 2021

#floch #AttackonTitanFinalSeason he’s perhaps one of the most disliked characters along with Gabi but I ain’t gonna lie, Yams did a good job with him. I don’t hate him but I don’t like that attitude of his pic.twitter.com/GgeppBxD74 — Anna Jie (@Sedna27296255) March 8, 2021

Imagine hating Gabi when floch exists like he literally looks like a supervillain #AttackOnTitan pic.twitter.com/wkbUENbe0g — Aditya Thiyag 😷 (@AdityaThiyag) March 8, 2021