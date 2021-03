L'Attacco dei Giganti 4x13: Gabi e Falco affrontano le proprie colpe

Il nuovo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 torna a mostrarci i giovani guerrieri della nazione nemica in compagnia dei famigliari di Sasha. Giunti al ristorante di Niccolò però i due ragazzini finiscono in una terribile situazione di cui loro stessi sono la causa.

Mentre tre fronti si preparano alla guerra in L'Attacco dei Giganti 4, la narrazione si sposta sugli eventi che riguardano Gabi e Falco che, dopo essere fuggiti da una cella, sono stati accolti dalla famiglia Blouse ed hanno fatto conoscenza con Kaya, ragazzina che in passato venne salvata da Sasha e che nella nuova puntata consiglia ai marleyani come agire per tornare nel proprio paese.

La nuova storia ci porta nel ristorante di Niccolò, ragazzo che negli episodi passati di L'Attacco dei Giganti 4 si era reso protagonista di una confessione nei confronti della figlia dei Blouse. Essendo il cuoco originario della stessa nazione dei due candidati guerrieri, Kaya suggerisce a questi ultimi di rivelare al gestore la propria identità così da mettersi in contatto con la loro patria.

È proprio nel fare ciò che Gabi non mette in conto i sentimenti a lei sconosciuti dell'uomo ammettendo con fierezza di essere l'assassina della donna da lui amata e provocando una sua violenta reazione: egli colpisce Falco alla testa e successivamente trascina entrambi al cospetto del padre della militare deceduta.

Con gran sorpresa della marleyana i genitori di Sasha non optano per una vendetta decidendo di non alzare un dito su di lei. Tuttavia lo stesso non vale per Kaya che si scaglia con violenza su Gabi brandendo un coltello venendo però bloccata da Mikasa.

I diversi atteggiamenti degli abitanti di Paradis sconvolgono la giovane guerriera che ha continuato a considerare i propri avversari come veri e propri demoni. Le azioni del padre di Sasha saranno riusciti a smuovere il cuore della ragazzina? Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.