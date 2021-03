L'Attacco dei Giganti 4x14 e 4x15 su VVVVID: il doppio episodio ci porta al finale

Ogni martedì da dicembre 2020 ci sta accompagnando l'anime de L'Attacco dei Giganti, giunto alla sua quarta e ultima stagione. La serie passata di mano da WIT a Studio MAPPA ha presentato uno scenario completamente diverso rispetto ai precedenti e sta per forza di cose portando tutte le vicende dei protagonisti verso la loro conclusione naturale.

La scorsa settimana doveva andare in onda L'Attacco dei Giganti 4x14, cosa che però ha subito dei problemi a causa di un terremoto che ha colpito alcune prefetture giapponesi, bloccando la trasmissione dell'anime prima della fine. Per questo è stato tutto rimandato di una settimana, fino a oggi 23 marzo 2021 quando VVVVID ha reso disponibile L'Attacco dei Giganti 4x14 e 4x15 sottotitolati in italiano insieme, alle 8 di mattina sul suo portale.

L'episodio 4x14 de L'Attacco dei Giganti si intitola "Violenza efferata", mentre il successivo "L'unica salvezza" e ci fa addentrare ancora di più nei pensieri dei due fratelli Jaeger, Eren e Zeke, giunti ormai a un punto cardine del loro piano. Di fronte a loro ci sono i membri del clan Ackerman, Mikasa e Levi, storditi da ciò che sta succedendo.

Manca un solo episodio per la conclusione della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti 4 che si intitolerà "Cielo e terra", previsto per martedì 30 marzo su VVVVID.