L'Attacco dei Giganti 4x14 si mostra in un trailer: il disastro si avvicina

L'Attacco dei Giganti non ci ha mai abituato ad atmosfere serene e pacifiche. Fin dall'inizio della produzione dell'anime, c'è sempre stata un'aura di tristezza e morte che aleggiava su tutti i personaggi. Anche con gli ultimi eventi della stagione 3, che sembravano aver finalmente liberato il popolo all'interno delle mura, avevano quest'aura.

Con l'arrivo de L'Attacco dei Giganti 4, tutto ciò si è soltanto aggravato. Il primo episodio ci ha mostrato una guerra, facendoci passare sul fronte opposto a quello che abbiamo conosciuto nelle prime tre stagioni. La rabbia, l'indottrinazione e le varie sensazioni negative sono poi esplose nella guerra di Liberio. Da qualche episodio, L'Attacco dei Giganti 4 ha però rallentato per costruire i nuovi disastri in arrivo. Di questi ne abbiamo avuto un assaggio in L'Attacco dei Giganti 4x13, ma il prossimo episodio non sarà da meno.

Al termine della puntata, disponibile su VVVVID e Amazon Prime Video, è stata resa disponibile il trailer de L'Attacco dei Giganti 4x14. Eren si siede al tavolo con Mikasa e Armin per discutere, mentre Floch sembra essere ancora più padrone della situazione dopo la rivolta che ha messo all'angolo i vecchi soldati di Eldia. E, anche se mostrato in pochissimi frammenti, anche Levi Ackerman sembra alle prese con degli eventi davvero difficili da gestire.

Con L'Attacco dei Giganti 4x14 ci avvicineremo ancora di più alla fine di questa stagione, che si concluderà con l'episodio numero 16.