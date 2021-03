L'Attacco dei Giganti 4x14 è stato rinviato: trasmissione tv interrotta per terremoto

La trasmissione dell'episodio 14 de L'Attacco dei Giganti 4 in Giappone è stata interrotta pochi minuti fa a causa di una scossa di terremoto che ha interessato alcune prefetture a sud dell'isola di Honshu, tra cui Nara e Wakayama. Per il momento la situazione non sembra grave, ma è impossibile sapere se la messa in onda riprenderà o meno.

Il profilo Twitter ufficiale della serie ha annunciato che "l'episodio è stato interrotto a causa del terremoto di Wakayama, e maggiori dettagli sulla ripresa della trasmissione saranno condivisi il prima possibile". L'emittente tv NHK al momento sta riportando gli ultimi aggiornamenti sul sisma, quindi prima di ricevere qualche informazione dovremo attendere qualche ora.

Per quanto riguarda la trasmissione in occidente, l'uscita dell'episodio con i sottotitoli in inglese rimane fissata per questa sera alle 22:00 (ora italiana) su Crunchyroll US, quindi per il momento non ci sono variazioni. In Italia VVVVID e Prime Video non hanno commentato l'accaduto, quindi l'uscita dell'episodio 14 rimane confermata per martedì 23 marzo dalle 9:00 del mattino in poi.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che l'episodio 14 de L'Attacco dei Giganti 4 è il terzultimo della cosiddetta "Final Season", e adatterà gli ultimi capitoli del Volume 28. Dettagli sul futuro della serie dovrebbero essere condivisi durante l'Anime Japan 2021, in programma per il 28 marzo.



AGGIORNATA: Crunchyroll e Funimation negli USA e Wakanim in Francia hanno deciso di rinviare l'uscita dell'episodio, ora riprogrammato per domenica 21 marzo 2021. In Italia manca ancora l'ufficialità, ma entro 24 ore dovrebbe arrivare l'annuncio di Dynit. L'episodio 14 è quindi ufficialmente rinviato anche in occidente.