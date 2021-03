L'Attacco dei Giganti 4x16 finisce sul più bello: la nostra videorecensione

Partito nel 2013, l'anime de L'Attacco dei Giganti ha entusiasmato tutto il mondo, ma l'adattamento dell'opera di Hajime Isayama sta per giungere alla fine. Siamo infatti entrati da qualche mese in L'Attacco dei Giganti 4, ovvero la stagione finale, che fino ad ora era stata annunciata di 16 episodi totali.

Questi 16 episodi, partiti a dicembre 2020, sono finalmente conclusi. Nella giornata di oggi 30 marzo 2021 infatti VVVVID ha reso disponibile L'Attacco dei Giganti 4x16 con sottotitoli in italiano, permettendo quindi anche ai fan nostrani di poter osservare le sfide che Eren Jaeger deve affrontare in quest'ultima parte. L'episodio arriverà anche doppiato nel corso della prossima settimana, sempre sugli stessi portali. Si conclude così la parte 1 de L'Attacco dei Giganti 4 e di ciò discutiamo sul nostro canale Youtube Everyeye Plus.

Oltre la recensione de L'Attacco dei Giganti 4x16, nel video in alto potete infatti trovare le impressioni del nostro Gabriele Laurino su come si è conclusa la prima parte della stagione finale. La videorecensione de L'Attacco dei Giganti 4x16 sarà quindi l'ultima, almeno per il momento. Infatti, l'anime continuerà tra diversi mesi con L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 che porterà davvero a termine la storia di Eren e dell'umanità di questo mondo creato da Hajime Isayama.