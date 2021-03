L'Attacco dei Giganti 4x16: la nuova puntata mostra l'incerto destino di Zeke

L'ultimo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 è iniziato mostrandoci nuovamente il luogo in cui si trovavano Levi e Zeke. Scopriamo insieme cosa è accaduto a quest'ultimo.

Nella precedente parte della storia avevamo assistito all'attuazione del piano di Zeke ed al suo scontro col capitano Levi che riuscì a sconfiggerlo ed immobilizzarlo con l'ausilio di una Lancia Fulmine. Tuttavia il nemico sfruttò proprio quest'arma per causare un'esplosione che coinvolse entrambi lasciando i fan di L'Attacco dei Giganti con un terribile cliffhanger.

Mentre ancora non è chiaro il destino del Soldato più Forte dell'Umanità nella nuova puntata ci viene mostrato il possessore del Gigante Bestia completamente dilaniato e morente. Nemmeno il proprio potere sembra essere in grado di rigenerare le tremende ferite, tuttavia accade qualcosa di particolare a cui non si era mai assistito: un gigante si avvicina a ciò che rimane dell'uomo e squarciandosi il ventre vi inserisce all'interno Zeke.

Il significato di questa azione non è ancora stato rivelato, è facile intuire che però per il fratello di Eren non sia ancora arrivato il momento di abbandonare la storia di Hajime Isayama. Nell'attesa di apprendere ulteriori informazioni su questi eventi ecco le reazioni dei fan alla fine della prima parte di L'Attacco dei Giganti 4.