L'Attacco dei Giganti 4x16: l'oscuro piano sul destino degli eldiani

Sin da quando è ripreso l'anime, L'Attacco dei Giganti si è mosso su binari nettamente diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Gli intrighi erano sempre più presenti ed era permanente un'atmosfera oscura che faceva dedurre la presenta di un piano molto elaborato. A rivelare tutto ci ha pensato Yelena.

La recluta marleyana e seguace di Zeke Jaeger ha pensato di recarsi nelle prigioni dove sono rinchiusi Mikasa, Armin, Jean, Connie e Nicolo per rivelare davvero cosa vuole fare la sua fazione con gli eldiani. L'Attacco dei Giganti 4x16 rivela quindi chiaramente quali sono le intenzioni di Eren e Zeke e della cosiddetta fronda degli jaegeristi.

Secondo Yelena, Zeke ed Eren hanno concordato nel portare Eldia all'eutanasia. Sfruttando il potere del gigante fondatore e del sangue reale di Zeke, faranno in modo rendere i corpi degli eldiani di tutto il mondo capaci di concepire figli. In questo modo Eldia si spegnerà lentamente e il mondo non dovrà più temere negli anni futuri la forza dei giganti.

Un piano impossibile da accettare per gli altri protagonisti. Chi vincerà tra le due fazioni è ancora incerto, ma di sicuro lo scopriremo con l'arrivo de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 previsto per il 2022.