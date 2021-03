L'Attacco dei Giganti 4x16: l'ultima puntata della parte 1 è disponibile su VVVVID

La stagione finale de L'Attacco dei Giganti iniziata con l'episodio 4x01 a dicembre 2020 sta per concludere, almeno momentaneamente, la sua messa in onda. Infatti, come era stato annunciato mesi fa, erano stati annunciati solo 16 episodi l'ultimo dei quali è disponibile da qualche giorno in Giappone e su alcuni portali internazionali.

Adesso però è il momento di vedere quell'ultimo episodio anche in italiano. La storia di Eren Jaeger e degli altri eldiani sta per raggiungere un momento cardine e tutto si scatenerà in L'Attacco dei Giganti 4x16. L'episodio in questione è disponibile con sottotitoli in italiano su VVVVID mentre nel corso della giornata sarà aggiunto anche sulla piattaforma Amazon Prime Video. Come di consueto, tra dieci giorni i fan potranno vedere sugli stessi portali anche la versione doppiata della puntata.

Intitolato "Cielo e terra", L'Attacco dei Giganti 4x16 sarà l'ultimo episodio della parte 1. Durante il panel dedicato all'anime del 28 marzo 2021 è stato rivelato infatti che studio MAPPA tornerà a lavorare sulla storia con L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 che arriverà nel corso del prossimo inverno, quindi fine 2021 o inizio 2022.

Ma per adesso dobbiamo salutare L'Attacco dei Giganti Final Season vedendo cos'ha in serbo l'episodio disponibile su VVVVID.