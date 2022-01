L'Attacco dei Giganti 4x17 è su Crunchyroll: la guerra tra Marley e Paradis ha inizio

La guerra è iniziata. L’atteso scontro tra la nazione di Marley e l’isola di Paradis è scoppiata nell’episodio 76 dell’Attacco dei Giganti, primo appuntamento con la parte conclusiva della storia, e finalmente disponibile con i sottotitoli in italiano e in esclusiva assoluta su Crunchyroll. Vediamo insieme gli eventi di questa prima puntata.

Come c’era da aspettarsi dalle informazioni e i leak trapelati in rete nei giorni scorsi, gli eventi principali sono stati l’incredibile, e spettacolare, rematch tra Eren Jaeger e Reiner Braun, rispettivamente trasformati nel Gigante d’Attacco e Gigante Corazzato, oltre che l’effettivo inizio del conflitto tra le due potenze. Ma andiamo con ordine.

Dal titolo “Giudizio”, l’episodio si apre mostrando Hange Zoe che tiene tra le sue braccia Levi Ackerman, col volto insanguinato e gravemente ferito dopo aver nuovamente affrontato il Gigante Bestia, ovvero Zeke Jaeger. La splendida opening lascia poi spazio ad Eren, il quale dopo un rapido scontro con il Gigante Mascella, avanza verso i dirigibili di Marley, e Reiner, lanciatosi insieme ad altri soldati per raggiungere in fretta il nemico.

Mentre il Gigante Carro porta in salvo la piccola Gabi, Marley si prepara per conquistare il Gigante Fondatore, e gli ex compagni di Eren vengono liberati dalle celle in cui erano stati imprigionati da Onyakopon, un anti-marleyano al servizio di Zeke e che invita Armin e gli altri a collaborare con loro per far prosperare Paradis. Onyakopon afferma di essere contrario al piano dell’eutanasia, e di avere intenzione di impedirlo, per quanto Zeke ed Eren rappresentano delle pedine troppo rilevanti per il futuro dell’isola.

Armin cerca di convincere gli altri nell’avere fiducia nel protagonista e riguardo cosa intende fare col potere del Fondatore. Intanto vengono mostrare le prime, numerose, vittime della guerra, e la puntata si conclude con l’urlo del Gigante d’Attacco, scosso da un colpo del Gigante Carro e successivamente bloccato con un devastante attacco del Gigante Corazzato.

Ricordiamo infine che è già spuntata in rete la sinossi dell’episodio 77, dal titolo “Attacco a Tradimento”, e vi lasciamo al nuovo artwork ufficiale dedicato a Mikasa Ackerman.